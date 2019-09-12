В Днепр экстренно доставили тяжелораненого бойца ВСУ с Донбасса

В ночь на 12 сентября в Днепре приземлился вертолет с тяжелораненым бойцом ВСУ с Донбасса.

Защитник находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

В Днепр доставили тяжелораненого бойца с Донбасса Зеркало недели

Имя бойца неизвестно. Он находится в областной больнице имени Мечникова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинские воины уничтожили блиндаж террористов в районе Светлодарской дуги на Донбассе. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!