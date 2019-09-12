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12 сентября • обновлено в 08:45
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В Днепр экстренно доставили тяжелораненого бойца ВСУ с Донбасса

1.4т Читать материал на украинском

В ночь на 12 сентября в Днепре приземлился вертолет с тяжелораненым бойцом ВСУ с Донбасса.

Защитник находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

В Днепр доставили тяжелораненого бойца с Донбасса

В Днепр доставили тяжелораненого бойца с Донбасса

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Террористы на Донбассе внезапно стянули технику к позициям ВСУ: что происходит

Имя бойца неизвестно. Он находится в областной больнице имени Мечникова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинские воины уничтожили блиндаж террористов в районе Светлодарской дуги на Донбассе. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

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Место
Украина Днепр
Тег
Донбасс
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Юг Руси
Юг Руси
Нормальный такой вертолёт на фотке )))))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня ещё два Хероя скопытилось.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На навоз с начала месяца пошло ВСУшных алкашей 15-200 32-300 .Потери ДНР и ЛНР за этот период 6-200 ,12-300.
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