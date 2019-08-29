В Днепр экстренно доставили раненого бойца ВСУ: что случилось

В четверг, 29 августа, в Днепр военным вертолетом доставили раненого бойца.
У защитника минно-взрывная травма и осколочное ранение глаза, сообщила Татьяна Губа, советница главы Днепропетровской областной администрации.
Доставили раненого бойца
Яндекс.Новости
"Состояние стабильное, дышит самостоятельно, в сознании", – написала Губа в Facebook.
Она отметила, что боец находится на обследовании в больнице Мечникова.
"Спасибо нашим военным вертолетчиков и военным медикам ООС за аероэвакуацию в сложных ночных условиях", – добавила советница главы ДнепрОГА.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр вертолетом доставили бойца ВСУ.
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