В Днепр экстренно доставили раненого бойца ВСУ: что случилось

В четверг, 29 августа, в Днепр военным вертолетом доставили раненого бойца.

У защитника минно-взрывная травма и осколочное ранение глаза, сообщила Татьяна Губа, советница главы Днепропетровской областной администрации.

Доставили раненого бойца Яндекс.Новости

"Состояние стабильное, дышит самостоятельно, в сознании", – написала Губа в Facebook.

Она отметила, что боец находится на обследовании в больнице Мечникова.

"Спасибо нашим военным вертолетчиков и военным медикам ООС за аероэвакуацию в сложных ночных условиях", – добавила советница главы ДнепрОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр вертолетом доставили бойца ВСУ.

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