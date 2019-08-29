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В Днепр экстренно доставили раненого бойца ВСУ: что случилось

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В четверг, 29 августа, в Днепр военным вертолетом доставили раненого бойца.

У защитника минно-взрывная травма и осколочное ранение глаза, сообщила Татьяна Губа, советница главы Днепропетровской областной администрации.

Доставили раненого бойца

Доставили раненого бойца

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В Днепр доставили двух "тяжелых" бойцов ВСУ: подробности

"Состояние стабильное, дышит самостоятельно, в сознании", – написала Губа в Facebook.

Она отметила, что боец находится на обследовании в больнице Мечникова.

"Спасибо нашим военным вертолетчиков и военным медикам ООС за аероэвакуацию в сложных ночных условиях", – добавила советница главы ДнепрОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр вертолетом доставили бойца ВСУ.

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Место
Украина Днепр
Теги
ООС боец АТО спасение врачи
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Усиленно разминируют свои же минные поля.
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Букет Красивый
Букет Красивый
Сразу в морг недобитка
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