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18 ноября • обновлено в 14:32
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Ужасная вонь и мертвая рыба: под Днепром назревает экологическая катастрофа

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В селе Олефировка Петропаловского района Днепропетровской области местные жители страдают от массового мора рыбы.

По словам местной жительницы Валентины Червяковой, сельский совет никак не реагирует на ситуацию.

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Под Днепром экокатастрофа

Под Днепром экокатастрофа

"Река Самара находится в критическом состоянии в связи с отравлением пресноводной рыбы. Все это происходит на глазах у жителей села. Постоянно невыносимая вонь и поверхность воды покрыта маслянистым слоем", – написала жительница Валентина на странице в Facebook.

В сельском совете не реагируют, а только успокаивают население и говорят, что в этом нет ничего страшного.

"Но факт остается фактом и в дальнейшем состояние реки только ухудшается. Откуда нам ждать помощи? Очень жаль, что год за годом умирает окружающая среда из-за равнодушия", – добавила женщина.

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Под Днепром экокатастрофа

Под Днепром экокатастрофа

Как сообщал OBOZREVATEL, самое глубокое озеро Украины Свитязь сильно обмелело, потеряв полсотни сантиметров воды от привычного уровня.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
экологическая катастрофа
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Проклятые оккупанты? Не? Интересно выслушать по этому поводу мнение Медовара!
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Река Самара название ватное, срочно надо переименовать и все наладится.
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
При порошенко такого не было
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