Ужасная вонь и мертвая рыба: под Днепром назревает экологическая катастрофа

В селе Олефировка Петропаловского района Днепропетровской области местные жители страдают от массового мора рыбы.

По словам местной жительницы Валентины Червяковой, сельский совет никак не реагирует на ситуацию.

Под Днепром экокатастрофа

"Река Самара находится в критическом состоянии в связи с отравлением пресноводной рыбы. Все это происходит на глазах у жителей села. Постоянно невыносимая вонь и поверхность воды покрыта маслянистым слоем", – написала жительница Валентина на странице в Facebook.

В сельском совете не реагируют, а только успокаивают население и говорят, что в этом нет ничего страшного.

"Но факт остается фактом и в дальнейшем состояние реки только ухудшается. Откуда нам ждать помощи? Очень жаль, что год за годом умирает окружающая среда из-за равнодушия", – добавила женщина.

Под Днепром экокатастрофа

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