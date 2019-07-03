Ураган в Кривом Роге: повалены сотни деревьев, есть жертвы

В результате ливня и урагана в Кривом Роге есть погибшие и пострадавшие. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды, которая разыгралась 2 июля в Днепропетровской области.
"Один человек погиб в результате поражения электрическим током, еще один пострадал из-за падения дерева", – сообщила в эфире ObozTV спикер ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Кроме того, подразделения службы спасения в Кривом Роге освободили двух человек, которые из-за упавшего дерева оказались заблокированными в автомобиле.
"С ними все нормально, госпитализация не понадобилось", – уточнила спикер ГСЧС.
Она напомнила, что накануне в городе на протяжении часа выпало около 30 мм осадков.
По данным на 11:00 среды, 3 июля, в Кривом Роге повалено 556 деревьев. Информация продолжает обновляться.
Последствия непогоды 2 июля
Facebook / Новостной Кривой Рог
Последствия непогоды 2 июля
Facebook / Новостной Кривой Рог
"Частично пострадало около 80 зданий. Из них 40 – это частный жилой сектор. Также повреждены крыши детских садов, школ и шести больниц", – рассказала Гречищева.
Некоторые жители города остались без газоснабжения. Восстановительные работы продолжаются.
"И около 50 тысяч абонентов остались без электроснабжения. По состоянию на 11:00 среды 20 тысяч абонентов были подключены. Работы продолжаются. Сегодня на протяжении дня обещают восстановить электроснабжение, по возможности, полностью", – отметила представитель ведомства.
По словам Гречищевой, сейчас ситуация с погодой в Кривом Роге нормальная, однако все службы в усиленном режиме занимаются ликвидацией последствий разыгравшейся стихии.
В Днепре также есть пострадавшие, сообщила она: "Два человека вчера вечером пострадали в результате падения дерева на общественную остановку. Из них одна девушка госпитализирована".
Последствия непогоды 2 июля
Facebook / Новостной Кривой Рог
OBOZREVATEL предлагает посмотреть фото и видео погодного апокалипсиса в Кривом Роге.
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