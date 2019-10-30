Убийство нацгвардейца под Днепром: стали известны неожиданные подробности

Прокуратура в Днепропетровской области открыла уголовное производство в отношении сотрудников Запорожского следственного изолятора.

По мнению правоохранителей, из-за их халатности заключенный Дмитрий Бевзюк смог раздобыть оружие, из которого позже убил конвоира, передает пресс-служба областной прокуратуры.

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"25 октября 2019 года приговоренный к пожизненному лишению свободы во время этапирования из ГУ "Запорожский следственный изолятор" в ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний (№4)" совершил попытку побега из-под стражи и, воспользовавшись заранее приготовленным пистолетом Carrera RS34, убил солдата Национальной гвардии Украины. Следствием установлено, что указанный пистолет осужден незаконно получил, находясь в следственном изоляторе", – сказано в сообщении.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Сотрудников СИЗО подозревают в том, что они не обеспечили соблюдение режимных требований постоянного надзора и изоляции осужденного.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве, процессуальное руководство – прокуратурой области.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вечером 25 октября в поезде, следовавшем по маршруту Днепр – Кривой Рог, приговоренный к пожизненному заключению преступник убил конвоира, военнослужащего Национальной гвардии. Убийство произошло в спецвагоне, во время перевозки заключенных

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