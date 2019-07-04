Тяжелые ранения и политравмы: в Днепр эвакуировали бойцов ООС

В ночь на 4 июля в Днепр военным вертолетом доставили двух раненых бойцов из зоны ООС. Защитников госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова с тяжелыми ранениями.

Состояние бойцов стабильное. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

"В 22:15 в Днепр военным вертолетом эвакуированы двое Солнышек. Наши Защитники получили ранения во время обстрела. Состояние стабильное. Но обследование в областной больнице Мечникова показало тяжелые ранения обоих глаз у одного защитника. На один глаз Солнышко видит. На завтра подготовят к операции в областной офтольмологической больнице. Ранения - политравма, работы хватает всем специалистам: и офтольмологам, и травматологам, и хирургам", - написала Губа.

Она также поблагодарила всех, кто спасает наших защитников. Губа отметила, что эвакуация была сложной в ночных условиях.

В Днепр доставили раненых бойцов Слово и Дело

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!