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Тяжелые ранения и политравмы: в Днепр эвакуировали бойцов ООС

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В ночь на 4 июля в Днепр военным вертолетом доставили двух раненых бойцов из зоны ООС. Защитников госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова с тяжелыми ранениями.

Состояние бойцов стабильное. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

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"В 22:15 в Днепр военным вертолетом эвакуированы двое Солнышек. Наши Защитники получили ранения во время обстрела. Состояние стабильное. Но обследование в областной больнице Мечникова показало тяжелые ранения обоих глаз у одного защитника. На один глаз Солнышко видит. На завтра подготовят к операции в областной офтольмологической больнице. Ранения - политравма, работы хватает всем специалистам: и офтольмологам, и травматологам, и хирургам", - написала Губа.

Она также поблагодарила всех, кто спасает наших защитников. Губа отметила, что эвакуация была сложной в ночных условиях.

В Днепр доставили раненых бойцов

В Днепр доставили раненых бойцов

Слово и Дело

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.

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Тема
АТО на Донбассе
Место
УкраинаДнепр
Теги
ООСАТОДнепрДнепропетровская ОГА
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