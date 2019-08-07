Свалка вместо дороги: неизвестные вывозили мусор на место строительства объездной под Днепром

Во вторник, 6 августа, патрульные полицейские Днепра получили сообщение, что на место строительства объездной дороги неизвестные вывозят и выбрасывают мусор.

Грузовик под управлением неизвестного мужчины сгружал мусор на участке между ул. Узбекской и ул. Аральской, передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Неизвестный устроил свалку прямо на стройплощадке Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

"6 августа, около 2 часов дня к патрульному экипажу обратились неравнодушные граждане и сообщили, что к месту строительства объездной дороги неизвестные привозят и выбрасывают мусор и отходы", – сказано в сообщении пресс-службы.

Патрульные решили обследовать территорию и направились на указанную площадку, где обнаружили грузовик DAF, водитель которого отгружал мусор.

Правоохранители составили на мужчину протокол по ст.152 (нарушение правил благоустройства) Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный украинский курорт тонет в мусоре.

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