Столкнулись лоб в лоб: в Днепре произошло смертельное ДТП. Фото

В понедельник, 23 сентября, в Днепре на высокой скорости Mercedes-Benz SL 350 влетел Hyundai Tucson. Пассажирка внедорожника погибла на месте.

Авария произошла около 00:30 на улице Калиновой, сообщает Информатор. Обломки от автомобилей разбросало по всей дороге (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали свидетели, Mercedes ехал на очень высокой скорости и не вписался в поворот. В результате произошло лобовое столкновение с Hyundai. От удара легковой автомобиль выбросило на тротуар и он загорелся.

В Днепре произошло ДТП Информатор

Остальных участников ДТП госпитализировали. Правоохранители начали выяснять обстоятельства происшествия.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре сгорели автомобили на стоянке. Происшествие случилось 20 сентября на улице Дарницкой.

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