Смертельное ДТП в Желтых Водах: в больнице скончалась 18-летняя потерпевшая

Утром 21-го июля в смертельном ДТП в Желтых Водах погибли двое человек, за жизни еще четырех пассажиров боролись медики больницы имени Мечникова в Днепре.

26-го июля, около 16:30, 18-летняя София Кислая умерла, не приходя в сознание. Об этом сообщили на странице благотворительного фонда "Герда" в Facebook.

Коллаж В Днепре погибла 18-летняя деушка

В Днепре скончалась потерпевшая в аварии в Желтых Водах Facebook

"У Софии всю ночь держалась температура 38,7. Потом упало давление. Врачи делали всё, чтобы стабилизировать ее. Спасти жизнь девочки не удалось. София умерла сегодня в 16:30", - сообщили на странице фонда.

Сбор средств на лечение еще трех пострадавших в результате аварии девушек продолжается.

Финансовую помощь можно оказать на карту:

Приватбанк: 5169 3305 1488 0399

(карта "ключ к счету" юридического лица БФ "Герда").

Для юридических лиц:

Благотворительная организация "Благотворительный Фонд “Герда” им.Анны Смольской"

ЕГРПОУ 39601699, р\с 26005050258877 в отделении "Желтоводский филиал" ПАО КБ "Приватбанк", МФО 305299.

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