Смертельное ДТП в Желтых Водах: в больнице скончалась 18-летняя потерпевшая

Утром 21-го июля в смертельном ДТП в Желтых Водах погибли двое человек, за жизни еще четырех пассажиров боролись медики больницы имени Мечникова в Днепре.
26-го июля, около 16:30, 18-летняя София Кислая умерла, не приходя в сознание. Об этом сообщили на странице благотворительного фонда "Герда" в Facebook.
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"У Софии всю ночь держалась температура 38,7. Потом упало давление. Врачи делали всё, чтобы стабилизировать ее. Спасти жизнь девочки не удалось. София умерла сегодня в 16:30", - сообщили на странице фонда.
Сбор средств на лечение еще трех пострадавших в результате аварии девушек продолжается.
Финансовую помощь можно оказать на карту:
Приватбанк: 5169 3305 1488 0399
(карта "ключ к счету" юридического лица БФ "Герда").
Для юридических лиц:
Благотворительная организация "Благотворительный Фонд “Герда” им.Анны Смольской"
ЕГРПОУ 39601699, р\с 26005050258877 в отделении "Желтоводский филиал" ПАО КБ "Приватбанк", МФО 305299.
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