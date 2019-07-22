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СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации. Фото и видео

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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская область) повышенный уровень радиации.

Опасное излучение исходило от одного из приборов, передает пресс-служба СБУ со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя ведомства Ивана Баканова.

СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации

СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации

Пресс-служба СБУ

Сообщается, что сотрудники СБУ получили информацию о возможном нарушении правил радиационной безопасности в одном из производственных цехов предприятия.

В рамках уголовного производства по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса оперативники провели обыск на производстве.

"Правоохранители обнаружили на предприятии прибор, который излучал в пять раз большую дозу радиации чем предусмотрено нормативными документами. Проведенным следственным экспериментом использования подобного оборудования на другом промышленном предприятии зафиксировано штатный уровень радиационного излучения для производства", - отмечает пресс-служба.

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В СБУ заявляют, что во время следственных действий менеджмент предприятия предоставил все необходимые документы, все оборудование продолжало работать в штатном режиме, производственный цикл не нарушался.

СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации. Фото и видео

Пресс-служба СБУ

СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации. Фото и видео

Пресс-служба СБУ

СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации. Фото и видео

Пресс-служба СБУ

СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации. Фото и видео

Пресс-служба СБУ

СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации. Фото и видео

Пресс-служба СБУ

СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации. Фото и видео

Пресс-служба СБУ

СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации. Фото и видео

Пресс-служба СБУ

"Предполагаю, что владельцы общества даже не знали об экологических нарушениях, которые допустили нанятые менеджеры. Инвесторам в нашей стране ничего не угрожает, зато государство помогает им соблюдать закон", - цитирует пресс-служба слова Баканова.

Согласно сообщению, в настоящее время оборудование комбината работает в соответствии с установленными нормами, потенциальная угроза здоровью людей локализована.

В рамках открытого уголовного производства устанавливаются должностные лица предприятия, которые причастны к созданию опасной ситуации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ провела обыск на "ArcelorMittal Кривой Рог" по делу об экоциде.

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Место
Украина Днепр
Теги
Кривой рог СБУ Экология
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