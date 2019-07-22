СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации. Фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская область) повышенный уровень радиации.
Опасное излучение исходило от одного из приборов, передает пресс-служба СБУ со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя ведомства Ивана Баканова.
СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации
Пресс-служба СБУ
Сообщается, что сотрудники СБУ получили информацию о возможном нарушении правил радиационной безопасности в одном из производственных цехов предприятия.
В рамках уголовного производства по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса оперативники провели обыск на производстве.
"Правоохранители обнаружили на предприятии прибор, который излучал в пять раз большую дозу радиации чем предусмотрено нормативными документами. Проведенным следственным экспериментом использования подобного оборудования на другом промышленном предприятии зафиксировано штатный уровень радиационного излучения для производства", - отмечает пресс-служба.
В СБУ заявляют, что во время следственных действий менеджмент предприятия предоставил все необходимые документы, все оборудование продолжало работать в штатном режиме, производственный цикл не нарушался.
Пресс-служба СБУ
Пресс-служба СБУ
Пресс-служба СБУ
Пресс-служба СБУ
Пресс-служба СБУ
Пресс-служба СБУ
Пресс-служба СБУ
"Предполагаю, что владельцы общества даже не знали об экологических нарушениях, которые допустили нанятые менеджеры. Инвесторам в нашей стране ничего не угрожает, зато государство помогает им соблюдать закон", - цитирует пресс-служба слова Баканова.
Согласно сообщению, в настоящее время оборудование комбината работает в соответствии с установленными нормами, потенциальная угроза здоровью людей локализована.
В рамках открытого уголовного производства устанавливаются должностные лица предприятия, которые причастны к созданию опасной ситуации.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ провела обыск на "ArcelorMittal Кривой Рог" по делу об экоциде.
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