СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации. Фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская область) повышенный уровень радиации.

Опасное излучение исходило от одного из приборов, передает пресс-служба СБУ со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя ведомства Ивана Баканова.

СБУ обнаружила на "ArcelorMittal Кривой Рог" повышенный уровень радиации Пресс-служба СБУ

Сообщается, что сотрудники СБУ получили информацию о возможном нарушении правил радиационной безопасности в одном из производственных цехов предприятия.

В рамках уголовного производства по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса оперативники провели обыск на производстве.

"Правоохранители обнаружили на предприятии прибор, который излучал в пять раз большую дозу радиации чем предусмотрено нормативными документами. Проведенным следственным экспериментом использования подобного оборудования на другом промышленном предприятии зафиксировано штатный уровень радиационного излучения для производства", - отмечает пресс-служба.

В СБУ заявляют, что во время следственных действий менеджмент предприятия предоставил все необходимые документы, все оборудование продолжало работать в штатном режиме, производственный цикл не нарушался.

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

"Предполагаю, что владельцы общества даже не знали об экологических нарушениях, которые допустили нанятые менеджеры. Инвесторам в нашей стране ничего не угрожает, зато государство помогает им соблюдать закон", - цитирует пресс-служба слова Баканова.

Согласно сообщению, в настоящее время оборудование комбината работает в соответствии с установленными нормами, потенциальная угроза здоровью людей локализована.

В рамках открытого уголовного производства устанавливаются должностные лица предприятия, которые причастны к созданию опасной ситуации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ провела обыск на "ArcelorMittal Кривой Рог" по делу об экоциде.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!