С детьми в салоне: в Днепре поймали пьяную пару за рулем

Около полуночи вторника, 22 октября, полиция в Днепре остановила автомобиль под управлением пьяного водителя.

В салоне находилась пара в состоянии алкогольного опьянения и двое детей, передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Полиция остановила авто под управлением пьяного водителя и с детьми в салоне Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

"Около полуночи 22 октября экипаж увидел в АНД районе автомобиль ЗАЗ, который имел механические повреждения. Полицейские решили остановить транспортное средство для выяснения обстоятельств. В авто находилось супругов, а на заднем сиденье две малолетние ребенка – мальчики четырех и шести лет", – сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина и женщина имели явные признаки опьянения, а в салоне лежали пустые бутылки от спиртных напитков.

Водитель отказался предъявить документы.

В дальнейшем нарушители начали ругаться, хулиганить, выбегать на дорогу и мешать полицейским оформлять документы.

Патрульные доставили супругов в отделение полиции Амур-Нижнеднепровского района и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи проверили состояние детей, сообщается, что с ними все в порядке.

Водитель авто отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

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На него составили протоколы по ст. 130 (управление авто в состоянии опьянения), ст. 185 (злостное неповиновение законным требованиям полицейского), ст. 126 (вождение без соответствующих документов) Кодекса об административных правонарушениях и по факту неисполнения родительских обязанностей.

На женщину также составлен протокол о невыполнении родительских обязанностей и по ст. 173 (хулиганские действия), ст. 185 (злостное неповиновение законным требованиям полицейского) Кодекса об административных правонарушениях.

Сведения о происшествии передали сотрудникам ювенальной превенции.

В машине валялись бутылки из-под спиртного Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

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