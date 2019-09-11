Россия завербовала и "кинула" на деньги антиукраинского пропагандиста

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Днепропетровской области по подозрению в осуществлении антиукраинской пропаганде по заказу российских спецслужб.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, передает пресс-служба СБУ.
Житель Днепропетровщины задержан за антиукраинскую пропаганду
Пресс-служба СБУ
"В ходе документирования разветвленной сети интернет-агитаторов, которых координируют с территории страны-агрессора, оперативники спецслужбы установили, что житель города Терновка Днепропетровской области в одной из социальных сетей распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменения государственной границы", – сказано в сообщении.
По информации следствия, мужчина по заданию российских кураторов распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действиях украинской власти.
По словам задержанного, россияне вышли на него через социальную сеть "Одноклассники", которой он продолжал пользоваться не смотря на все предостережения.
Его собеседник представился другом родственников, расспросил о политических взглядах и материальном положении, и в мае предложил подработку.
От мужчины требовалось публиковать высылаемые ему материалы в группах соцсетей, а также комментировать конкретные новости в соответствии с высылаемыми раз в неделю тезисами.
"В публикациях были призывы не допускать перемирия и не дать Украине вмешиваться в дела "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, мои комментарии были направлены на осуждение процесса обмена между Украиной и Россией. Хочу сказать, что за проделанную работу со мной так и не рассчитались, и сейчас я понимаю, что повелся на поводу у анонимного провокатора из России", – сказал подозреваемый.
В СБУ отмечают, что подобные случаи вербовки российскими спецслужбами рядовых граждан зафиксированы в Одесской, Сумской, Луганской областях.
Анализ данных показывает, что привлечение украинцев к распространению пророссийских материалов позволяет придать информационным вбросам реалистичности благодаря использованию учетных записей реальных людей, а также адаптировать материалы для конкретных регионов при помощи местных жителей.
Отмечается, что в большинстве случаев публикуемые материалы сопровождаются фейковыми публикациями в подконтрольных России СМИ или заявлениями так называемых лидеров общественного мнения.
Ранее OBOZREVATEL писал, что СБУ разоблачила схему финансирования "ДНР" через аптеки Днепра и Киева. С 2015 года фигуранты производства создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в "ДНР".
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