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11 сентября • обновлено в 22:25
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Россия завербовала и "кинула" на деньги антиукраинского пропагандиста

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Днепропетровской области по подозрению в осуществлении антиукраинской пропаганде по заказу российских спецслужб.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, передает пресс-служба СБУ.

Житель Днепропетровщины задержан за антиукраинскую пропаганду

Житель Днепропетровщины задержан за антиукраинскую пропаганду

Пресс-служба СБУ

"В ходе документирования разветвленной сети интернет-агитаторов, которых координируют с территории страны-агрессора, оперативники спецслужбы установили, что житель города Терновка Днепропетровской области в одной из социальных сетей распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменения государственной границы", – сказано в сообщении.

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По информации следствия, мужчина по заданию российских кураторов распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действиях украинской власти.

По словам задержанного, россияне вышли на него через социальную сеть "Одноклассники", которой он продолжал пользоваться не смотря на все предостережения.

Его собеседник представился другом родственников, расспросил о политических взглядах и материальном положении, и в мае предложил подработку.

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От мужчины требовалось публиковать высылаемые ему материалы в группах соцсетей, а также комментировать конкретные новости в соответствии с высылаемыми раз в неделю тезисами.

"В публикациях были призывы не допускать перемирия и не дать Украине вмешиваться в дела "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, мои комментарии были направлены на осуждение процесса обмена между Украиной и Россией. Хочу сказать, что за проделанную работу со мной так и не рассчитались, и сейчас я понимаю, что повелся на поводу у анонимного провокатора из России", – сказал подозреваемый.

В СБУ отмечают, что подобные случаи вербовки российскими спецслужбами рядовых граждан зафиксированы в Одесской, Сумской, Луганской областях.

Анализ данных показывает, что привлечение украинцев к распространению пророссийских материалов позволяет придать информационным вбросам реалистичности благодаря использованию учетных записей реальных людей, а также адаптировать материалы для конкретных регионов при помощи местных жителей.

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Отмечается, что в большинстве случаев публикуемые материалы сопровождаются фейковыми публикациями в подконтрольных России СМИ или заявлениями так называемых лидеров общественного мнения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что СБУ разоблачила схему финансирования "ДНР" через аптеки Днепра и Киева. С 2015 года фигуранты производства создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в "ДНР".

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Место
Украина Днепр
Теги
Служба безопасности Украины пропаганда ФСБ
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
В каком цирке вы этого клоуна нашли?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Куцырь Дмитрий, в московском, рядом с тобой валялся в луже блеванины.
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