Главная Новости
16 сентября • обновлено в 20:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Резал собаку перед детьми: в Днепре рассказали о смертельном возмездии живодеру

5.2т Читать материал на украинском

В Днепре повесился 46-летний житель, который должен был предстать перед судом за издевательства над собакой на глазах у детей.

Об этом сообщил в Facebook борец за права животных Максим Гошовский.

"Кто помнит живодера, который перерезать горло пытался собаке? Сегодня должен был быть суд, он не явился. По информации соседей,он повесился. В прошлый раз его догнала карма, теперь совесть. У меня, конечно, спрашивают,не помогли ли ему. Отвечаю: мы против жесткости, такие люди должны сидеть и отвечать всю жизнь, а не так", – написал он.

Новости
Пырнула ножом в живот: под Днепром мать зарезала собственного сына

В Днепре повесился живодер, издевавшийся над собакой

В Днепре повесился живодер, издевавшийся над собакой

Facebook Максима Гошовского

Как уточняет "Відкритий", пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила информацию о гибели.

Отметим, 8-го сентября в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции поступило сообщение, что на глазах детей мужчина избил собаку, а потом ударил ее ножом. Злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения задержали и доставили в отделение полиции. Он сообщил, что это его собственная собака, и она ему надоела.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Резал собаку перед детьми: в Днепре рассказали о смертельном возмездии живодеру

Скриншот

Резал собаку перед детьми: в Днепре рассказали о смертельном возмездии живодеру

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре мужчина убил собаку, выбросив ее из 4 этажа.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина Днепр
Тег
животные
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
5
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейт Адам
Рейт Адам
Это новость????? Да вы издеваетесь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel