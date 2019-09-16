Резал собаку перед детьми: в Днепре рассказали о смертельном возмездии живодеру

В Днепре повесился 46-летний житель, который должен был предстать перед судом за издевательства над собакой на глазах у детей.

Об этом сообщил в Facebook борец за права животных Максим Гошовский.

"Кто помнит живодера, который перерезать горло пытался собаке? Сегодня должен был быть суд, он не явился. По информации соседей,он повесился. В прошлый раз его догнала карма, теперь совесть. У меня, конечно, спрашивают,не помогли ли ему. Отвечаю: мы против жесткости, такие люди должны сидеть и отвечать всю жизнь, а не так", – написал он.

В Днепре повесился живодер, издевавшийся над собакой Facebook Максима Гошовского

Как уточняет "Відкритий", пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила информацию о гибели.

Отметим, 8-го сентября в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции поступило сообщение, что на глазах детей мужчина избил собаку, а потом ударил ее ножом. Злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения задержали и доставили в отделение полиции. Он сообщил, что это его собственная собака, и она ему надоела.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре мужчина убил собаку, выбросив ее из 4 этажа.

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