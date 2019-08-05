Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Renault перевернулся от удара: в Днепре произошло ДТП

345 Читать материал на украинском

На проспекте Героев в Днепре 5 августа столкнулись Toyota и Renault.

От сильного удара последний автомобиль перевернулся на бок. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло ДТП

В Днепре произошло ДТП

Информатор

Известно, что водитель Renault не уступил дорогу автомобилю Toyota, который двигался по главной. В следствии этого произошло столкновение.

Новости
Небо в черном дыму: в Днепре произошла масштабная авария на ТЭС

На место ДТП приехали полиция и машина "скорой". Оба водителя отказались от госпитализации.

От удара машина перевернулась

От удара машина перевернулась

Информатор

В Днепре произошло ДТП

В Днепре произошло ДТП

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло масштабное ДТП: в больнице скончалась 39-летняя пассажирка.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel