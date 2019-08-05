Renault перевернулся от удара: в Днепре произошло ДТП

На проспекте Героев в Днепре 5 августа столкнулись Toyota и Renault.
От сильного удара последний автомобиль перевернулся на бок. Об этом сообщает Информатор.
В Днепре произошло ДТП
Информатор
Известно, что водитель Renault не уступил дорогу автомобилю Toyota, который двигался по главной. В следствии этого произошло столкновение.
На место ДТП приехали полиция и машина "скорой". Оба водителя отказались от госпитализации.
От удара машина перевернулась
Информатор
В Днепре произошло ДТП
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло масштабное ДТП: в больнице скончалась 39-летняя пассажирка.
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