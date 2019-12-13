В городе Новомосковске Днепропетровской области мужчина распылил газ в лицо 12-летнему мальчику и украл у него телефон.

Происшествие случилось в четверг, 12 декабря. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Когда мальчик возвращался домой, неизвестный мужчина подошел к нему и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Затем ребенок достал свой смартфон, а мужчина выхватил его из рук, распылив в лицо мальчика газ из баллончика.

По данному факту начато досудебное расследование. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Распылил газ в лицо: под Днепром мужчина дерзко ограбил ребенка Most

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