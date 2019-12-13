Главная Новости
13 декабря • обновлено в 16:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Распылил газ в лицо: под Днепром мужчина дерзко ограбил ребенка

449
Читать материал на украинском

В городе Новомосковске Днепропетровской области мужчина распылил газ в лицо 12-летнему мальчику и украл у него телефон.

Происшествие случилось в четверг, 12 декабря. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Новости
Выбросил из машины и бил ногами: в Днепре таксист жестоко расправился с девушкой

Когда мальчик возвращался домой, неизвестный мужчина подошел к нему и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Затем ребенок достал свой смартфон, а мужчина выхватил его из рук, распылив в лицо мальчика газ из баллончика.

По данному факту начато досудебное расследование. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Распылил газ в лицо: под Днепром мужчина дерзко ограбил ребенка

Распылил газ в лицо: под Днепром мужчина дерзко ограбил ребенка

Most

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в автомобиле нашли мертвым водителя такси. Мужчину более суток искали родственники.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги