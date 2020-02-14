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14 февраля • обновлено в 13:39
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Работал на спецслужбы Путина: в Украине поймали продавшегося интернет-агитатора

1.3т
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Служба безопасности Украины разоблачила пропагандиста из Никополя Днепропетровской области, который распространял в интернете материалы по указанию российских спецслужб.

Мужчину завербовали во время очередной поездки в Россию по частным делам. По возвращению домой агитатор распространял призывы к нарушению целосности Украины в запрещенной соцсети, сообщили на сайте СБУ.

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Также пропагандист планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти. Указания мужчина получал через электронную переписку от "куратора", который представлялся сотрудником так называемой "МГБ ДНР".

В Украине поймали продавшегося интернет-агитатора

В Украине поймали продавшегося интернет-агитатора

УНН

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают его противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении. Также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Служба безопасности Украины поймала таможенников Херсонского аэропорта на систематическом вымогательстве взяток у предпринимателей, которые занимались импортом товаров из страны Ближнего Востока.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
Служба безопасности Украины пропаганда
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
тут на обозе таких завербованных лаптекопытных платных сволочей целое стадо пасется! хорошее начало, продолжайте, еще много работы!
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Скопировала и не сразу заметила, что обозовцы не знают, как пишется слово "целосТность"
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А чем угрожают Украине "призывы к нарушению целосности Украины", если они распространялись в запрещённой сети?
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