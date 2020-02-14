Работал на спецслужбы Путина: в Украине поймали продавшегося интернет-агитатора

Служба безопасности Украины разоблачила пропагандиста из Никополя Днепропетровской области, который распространял в интернете материалы по указанию российских спецслужб.

Мужчину завербовали во время очередной поездки в Россию по частным делам. По возвращению домой агитатор распространял призывы к нарушению целосности Украины в запрещенной соцсети, сообщили на сайте СБУ.

Также пропагандист планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти. Указания мужчина получал через электронную переписку от "куратора", который представлялся сотрудником так называемой "МГБ ДНР".

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Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают его противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении. Также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Служба безопасности Украины поймала таможенников Херсонского аэропорта на систематическом вымогательстве взяток у предпринимателей, которые занимались импортом товаров из страны Ближнего Востока.

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