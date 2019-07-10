Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Пытался остановить маршрутку: под Днепром мужчина умер на остановке

659 Читать материал на украинском

10-го июля в Кривом Роге произошел несчастный случай. На остановке общественного транспорта погиб мужчина.

По словам очевидцев, он пытался остановить маршрутку, но упал и ударился головой. Медики констатировали смерть, сообщает "Первый городской".

Новости
В Крыму на новой трассе произошло страшное ДТП: погибли дети

Криворожанин умер на остановке

Криворожанин умер на остановке

Первый городской

Точный возраст погибшего неизвестен, на вид мужчине 30-35 лет. Личность и обстоятельства смерти выясняют правоохранители.

ДТП в Кривом Роге

ДТП в Кривом Роге

Первый городской

Как утверждают свидетели, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве пьяный водитель авто вылетел на тротуар.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр смерть транспорт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel