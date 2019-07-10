Пытался остановить маршрутку: под Днепром мужчина умер на остановке

10-го июля в Кривом Роге произошел несчастный случай. На остановке общественного транспорта погиб мужчина.
По словам очевидцев, он пытался остановить маршрутку, но упал и ударился головой. Медики констатировали смерть, сообщает "Первый городской".
Криворожанин умер на остановке
Первый городской
Точный возраст погибшего неизвестен, на вид мужчине 30-35 лет. Личность и обстоятельства смерти выясняют правоохранители.
ДТП в Кривом Роге
Первый городской
Как утверждают свидетели, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
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