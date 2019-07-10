Пытался остановить маршрутку: под Днепром мужчина умер на остановке

10-го июля в Кривом Роге произошел несчастный случай. На остановке общественного транспорта погиб мужчина.

По словам очевидцев, он пытался остановить маршрутку, но упал и ударился головой. Медики констатировали смерть, сообщает "Первый городской".

Криворожанин умер на остановке Первый городской

Точный возраст погибшего неизвестен, на вид мужчине 30-35 лет. Личность и обстоятельства смерти выясняют правоохранители.

ДТП в Кривом Роге Первый городской

Как утверждают свидетели, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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