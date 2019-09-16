Пырнула ножом в живот: под Днепром мать зарезала собственного сына

В Покрове Днепропетровской области полиция задержала женщину, которая 13 сентября до смерти изрезала своего 37-летнего сына.

Злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Никопольского отдела полиции.

В Покрове женщина зарезала собственного сына Первый Ульяновский портал

Как выяснилось, инцидент произошел в частном доме. Хозяйка помещения, в котором произошло убийство, поссорилась со своим сыном. В ходе конфликта она взяла нож и ударила им мужчину в живот, после чего ушла из дома, оставив сына умирать.

На Днепропетровщине мать зарезала собственного сына Никопольский отдел полиции

Истекающего кровью мужчину обнаружил сосед. Он вызвал "скорую помощь", однако ранения оказались несовместимы с жизнью. Пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

Женщине объявлено о подозрении по статье 121, часть 2 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

На Днепропетровщине мать зарезала собственного сына Никопольский отдел полиции

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра мужчину порезали ножом. Конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку с поножовщиной, произошел 14 сентября возле ТЦ "Мост-Сити". Пострадавший получил порезы спины и головы.

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