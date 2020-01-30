Пять тысяч долларов за умерших: в Днепре женщину задержали за странную взятку. Фото и видео

В Днепре задержали сотрудницу ритуального бюро, которая хотела систематически получать информацию от полиции об умерших людях.

За это она предложила взятку правоохранителю в размере пяти тысяч долларов. Женщину поймали "на горячем" при передаче денег, сообщили на сайте Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Начальник Соборного отделения полиции Днепровского ОП ГУНП предупредил "бизнес-леди", что предложение является преступлением, однако ее это не остановило.

В Днепре женщину задержали за странную взятку ГУНП в Днепропетровской области

В прокуратуре открыли уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

"Средства изъяты, как вещественные доказательства. Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Готовится объявления о подозрении. За подкуп должностного лица ей грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет", – сообщили в полиции.

В Днепре женщину задержали за странную взятку ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что во время получения части взятки в общем размере 325 тысяч гривен задержали и.о. директора госпредприятия "Закарпатский облавтодор" и начальника отдела его филиала.

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