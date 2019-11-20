Призывал к терактам: под Днепром задержали опасного агента-провокатора России

В Каменском Днепропетровской области задержали местного жителя, который по заданию спецслужб России призывал к совершению терактов в День Достоинства и Свободы.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Днепропетровской области, мужчина был представителем информационной группы "Сапфир", созданной ГУ Генштаба России (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром задержали опасного агента-провокатора России Зеркало недели

Как стало известно, по заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях.

Затем накануне Дня Достоинства и Свободы мужчина начал размещать призывы к совершению террористических актов в Украине, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

По замыслу спецслужб России, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования. В случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений.

Сотрудники СБУ разоблачили замысел спецслужб РФ и заблокировали деятельность их агента-провокатора.

Следователи украинской спецслужбы провели обыск по месту проживания злоумышленника, а также изъяли компьютерную технику, на которой хранятся все доказательства.

Отметим, что злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ в Черкасской области задержала агента ФСБ РФ при получении секретных материалов оборонной сферы Украины.

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