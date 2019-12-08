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8 декабря • обновлено в 09:55
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Алина Рашевская

"Опасно ходить по улицам!" В Днепре на 9-летнего ребенка сбросили взрывчатку

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В Днепре 7 декабря 9-летнему мальчику прямо под ноги бросили взрывпакет во время прогулки на улице.

Устройство детонировало быстрее, чем ребенок успел отбежать. В результате он травмировал ногу, сообщила мама потерпевшего Эльвира Жидкова на странице "События Днепропетровска и области" в Facebook.

В Днепре посреди улицы чуть не подорвали ребенка

В Днепре посреди улицы чуть не подорвали ребенка

ТВ центр

Как стало известно, инцидент произошел около 20:30 возле жилого дома на улице Рабочей. Ничего не подозревая, ребенок прогуливался вместе с отцом. Скорее всего, взрывпакет был выброшен из окна многоэтажки.

"Вспышка, громкий хлопок, после чего вокруг запищали сигнализации автомобилей, а мой ребенок схватился за ногу со словами, что ему больно. Дома посмотрели - ушиб выше колена. Не знаем, как это получилось - что-то отлетело или ударная волна. В общем, отделались испугом и небольшим ушибом", - рассказала мама мальчика.

Обращаться в полицию днепрянка не стала – после случившегося семья сразу же уехала домой в другой конец города. Медицинскую помощь ребенку оказали самостоятельно. Обошлось без серьезных травм, однако женщина переживает, что ситуация может повториться снова.

"При мысли, что эта штуковина упала бы не на асфальт, а сыну в капюшон - холодеет кровь. Я не могу понять - каким нужно быть человеком, чтобы бросить это на ребенка сверху? Просто опасно ходить по улицам!" - подытожила Жидкова.

Многие участники сообщества отметили, что в Днепре подобные случаи происходят регулярно. В канун новогодних праздников некоторые опасаются даже просто выходить из дома.

Скриншот

Скриншот

Группа "События Днепропетровска и области" в Facebook

Скриншот

Скриншот

Группа "События Днепропетровска и области" в Facebook

Скриншот

Скриншот

Группа "События Днепропетровска и области" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14-летний ученик одной из школ Днепра написал прощальную записку на доске и исчез. Ребенок оставил свои вещи в классе и выключил телефон.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
получил травму пострадал ребенок взрыв
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