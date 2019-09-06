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6 сентября • обновлено в 09:24
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/ Происшествия

Поваленное дерево и разбитая голова: в Днепре произошло серьёзное ДТП

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В Днепре в ночь на 6 сентября на проспекте Яворницкого автомобиль Lexus столкнулся с Daewoo и снес дерево.

В результате аварии пострадал 23-летний пассажир Lexus. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло ночное ДТП

В Днепре произошло ночное ДТП

1obl.ru

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Известно, что легковушки ехали по проспекту Яворницкого в направлении центра города. От столкновения Lexus вылетел на тротуар и снес дерево.

В Днепре Lexus снес дерево

В Днепре Lexus снес дерево

Информатор

Пострадавшего мужчину с травмой головы госпитализировали в областную больницу имени Мечникова.

В Днепре Lexus снес дерево

В Днепре Lexus снес дерево

Информатор

Что послужило причиной ДТП, пока не известно. На месте происшествия работали патрульные и следователь по ДТП.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария пострадали украинцы
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