Поваленное дерево и разбитая голова: в Днепре произошло серьёзное ДТП

В Днепре в ночь на 6 сентября на проспекте Яворницкого автомобиль Lexus столкнулся с Daewoo и снес дерево.

В результате аварии пострадал 23-летний пассажир Lexus. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло ночное ДТП 1obl.ru

Известно, что легковушки ехали по проспекту Яворницкого в направлении центра города. От столкновения Lexus вылетел на тротуар и снес дерево.

В Днепре Lexus снес дерево Информатор

Пострадавшего мужчину с травмой головы госпитализировали в областную больницу имени Мечникова.

В Днепре Lexus снес дерево Информатор

Что послужило причиной ДТП, пока не известно. На месте происшествия работали патрульные и следователь по ДТП.

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