Помощник священника застрелил собаку на глазах у детей в Днепре

В Днепре мужчина убил таксу соседей.

Он выстрелил в животное на глазах у двоих детей и их бабушки. Об этом рассказала хозяйка животного Светлана на своей странице в Facebook.

"Стрелял на глазах у моей мамы, моих детей, которым 11 и 4 года, ничего не боясь. Из-за забора, и не с воздушки. А вы задумывались, с кем живете по соседству?", — отметила женщина.

В Днепре мужчина застрелил собаку Коллаж

Светлана добавила, что мужчина, который убил ее собаку, помогает батюшке в церкви.

В Днепре мужчина убил собаку соседей Facebook Светик Светик

Женщина призвала присмотреться к своим соседям и беречь близких.

"Маленькая комнатная собачка, наша любимица, умерла от пули недочеловека. А кто будет следующий? Я или веселящиеся дети? Или случайный прохожий... Кто?", — написала Светлана.

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Пользователи Facebook бурно отреагировали на историю женщины. Они предложили ей обратиться в полицию.

"В полицию надо! Тварь такая! Очень, очень вам сочувствую", "Сегодня собака, завтра человек? Ведь только моральный урод или больной человек может убивать! Я считаю полицию привлекать надо! Пишите заявление! Пусть разбираются с наличием оружия и разрешения на него!", "Все равно обращайтесь в полицию, зооконтроль. Правильно, что вы написали пост, надо было ещё и фото этого урода сделать, что бы страна знала своих х*роев...", — пишут в комментариях.

Скриншот Facebook Светик Светик

Скриншот Facebook Светик Светик

Скриншот Facebook Светик Светик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре поезд насмерть сбил мужчину: жуткие фото и видео.

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