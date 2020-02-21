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21 февраля • обновлено в 16:31
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Полуголая и в крови: в Днепре избили и изнасиловали девочку-подростка

1.2т
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В пятницу, 21 февраля, в Соборном районе Днепра изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.

Окровавленную и полураздетую пострадавшую нашли между гаражами в одном из дворов на Набережной Победы. На место сразу же вызвали медиков и полицию, сообщает Днепр оперативный.

Известно, что напали на девятиклассницу, которая живет в доме неподалеку от места преступления. Сообщается, что на протяжении последних пяти дней девочка не появлялась дома и не выходила на связь. Ранее она уже несколько раз убегала из дома и оставалась у своего друга.

В Днепре избили и изнасиловали девочку-подростка

В Днепре избили и изнасиловали девочку-подростка

my.ua

Незадолго до произошедшего об исчезновении девочки в полицию сообщила ее бабушка. Она узнала от администрации школы, что в последнее время школьница отсутствовала на занятиях. Телефон пропавшей в это время был выключен.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу имени Мечникова. Правоохранители активно ищут преступника.

В Днепре избили и изнасиловали девочку-подростка

В Днепре избили и изнасиловали девочку-подростка

Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают опасного преступника. Мужчину подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений.

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Место
Украина Днепр
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