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Полиция нашла арсенал: житель пригорода Днепра хранил дома огнестрел и взрывчатку

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Сотрудники полиции изъяли огнестрельное оружие и гранаты у жителя Слобожанского Днепропетровской области.

Мужчина хранил опасные предметы у себя дома, сообщает пресс-служба областной полиции.

У жителя Слобожанского изъяли оружие и гранаты

У жителя Слобожанского изъяли оружие и гранаты

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"Житель пгт Слобожанское хранил по месту жительства 2 гранаты "Ф-1" с запалами, ружье пневматического действия и пистолет травматического действия с 7 патронами к нему", - сказано в сообщении.

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Правоохранители получили информацию, что 37-летний мужчина хранит оружие и боеприпасы, и в ходе обыска 29 июля изъяли предметы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Владельцу оружия объявили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре заминировали пешеходный переход боевой гранатой.

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Украина Днепр
Теги
Днепр оружие полиция
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