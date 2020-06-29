Под Днепром женщину сбила лодка

В селе Новоселовка Днепропетровской области 28 июня погибла женщина. В реке Самара ее сбила лодка.

Инцидент произошел на водоеме около 14.00 в районе улицы Рыбальской, сообщил "Информатор".

По предварительной информации от правоохранителей, 38-летний мужчина ходил по Самаре на маломерном судне "Южанка" и нарушил правила управления водным транспортом. Во время водной прогулки он наехал на 51-летнюю женщину, которая купалась в водоеме. Отдыхающая получила значительные травмы, от которых скончалась на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Дарницком районе Киева в ночь 26 июня случился пожар в металлических павильонах. В результате ЧП погибла женщина.