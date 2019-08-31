Под Днепром произошла страшная авария с маршруткой: 10 пострадавших

Вблизи села Елизаветовка Днепропетровской области 31 августа столкнулись грузовик и рейсовая маршрутка "Днепр-Каменское".

ДТП произошло на Елизаветовском шоссе около 8:26. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром столкнулись маршрутка и грузовик ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На место происшествия приехали патрульные, врачи скорой помощи и спасатели. По прибытии они установили, что столкнулись два транспортных средства: микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль "DAF" с прицепом. Mercedes осуществлял рейс по маршруту "Днепр — Каменское". Внутри микроавтобуса находились пассажиры.

В результате столкновения пострадало 10 человек. Водителя маршрутки вырезали с помощью гидравлического инструмента.

Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работали 5 спасателей и 1 единица техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина устроил кровавую драку в маршрутке. 55-летний мужчина туристическим ножом нанес пассажиру несколько ударов по телу. Ножевые удары пришлись в область жизненно важных органов.

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