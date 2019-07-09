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Под Днепром обвалившееся здание убило мужчину: фото с места ЧП

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8 июля на Днепропетровщине во время демонтажа разрушилось здание Центральной обогатительной фабрики “Павлоградская”.

Несчастный случай произошел около 16:00, но спасателей на место происшествия вызвали только к 23:00. Об этом сообщили на сайте Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Под Днепром во время демонтажа разрушилось здание

Под Днепром во время демонтажа разрушилось здание

Обогатительная фабрика расположена в селе Вербки Павлоградского района Днепропетровской области.

По предварительной информации, во время демонтажа неэксплуатируемого здания бывшей сушильни произошло частичное разрушение конструкции. В результате обвала пострадали сотрудники подрядной организации "Дмитротех".

Здание обвалилось 8 июля

Здание обвалилось 8 июля

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В результате разрушения пострадал мужчина 1972 года рождения. Его госпитализировали в реанимацию городской больницы №4 города Павлограда в тяжелом состоянии. У мужчины сострясение головного мозга, политравма и перелом таза.

В результате происшествия погиб мужчина

В результате происшествия погиб мужчина

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Под обломками здания нашли тело мужчины 1973 года рождения без признаков жизни. Работами по изъятию тела на данный момент занимаются спасатели.

Центральная обогатительная фабрика “Павлоградская”

Центральная обогатительная фабрика “Павлоградская”

Павлоград.dp.ua

Обвалившееся здание было 4-х этажным, высотой 34 метра. Без освещения и газоснабжения.

Фабрика находится в селе Вербки

Фабрика находится в селе Вербки

Карта

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 июля в Днепре произошло ДТП. От удара машину выбросило на обочину.

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Место
УкраинаДнепр
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