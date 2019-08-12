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Под Днепром обстреляли авто с людьми: момент попал на видео

1.6т Читать материал на украинском

В поселке Мирный под Днепром группа неизвестных обстреляла автомобиль BMW, в котором находились 4 человека.

Инцидент произошел около 23:00 11 августа, на ул. Баженова, передает "Информатор" со ссылкой на одного из пассажиров автомобиля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Неизвестные обстреляли автомобиль с людьми

Неизвестные обстреляли автомобиль с людьми

dpchas.com.ua

"Мы ехали вдоль улицы, когда нас обогнал автомобиль BMW X5. Из его салона вышли 4 человека, которые начали стрелять по нашей машине. Мы уехали задним ходом, но на нашей машине остались повреждения. Сразу после этого обратились в полицию", – цитирует издание его слова.

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Отмечается, что нападавшие выстрелили по крайней мере 3 раза, после чего скрылись с места преступления на своей машине.

В результате происшествия никто не пострадал.

На место события прибыли патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Специалисты обнаружили несколько гильз.

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Один из мужчин, которые ехали в салоне убежден, что неизвестные напали с целью покушения на убийство, однако о деталях пока неизвестно.

Правоохранители устанавливают личности преступников.

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция задержала подозреваемого в причастности к драке со стрельбой возле здания с игровыми автоматами в центре Днепра 7 августа. Также правоохранители обнаружили 2 автомобиля, на которых нападавшие скрылись с места преступления.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр криминал стрельба полиция
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