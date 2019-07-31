Под Днепром нашли тело повешенной женщины

Утром 31-го июля в Павлограде возле здания Дома культуры ветеранов обнаружили бездыханное тело женщины.

Прохожие вызвали полицию и "скорую помощь", однако медики лишь подтвердили смерть. Об этом сообщает Павлоград.dp.ua.

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По предварительной информации, женщина покончила с собой. Следов насильственной смерти не обнаружили.

На месте происшествия детали выясняли правоохранители.

В Павлограде нашли тело женщины Павлоград.dp.ua

"Личность женщины установлена — это местная жительница 1983 года рождения. Ее тело будет направлено на экспертизу, которая и установит причину смерти. Личные вещи женщины, в том числе и ценные, при ней", — комментирует старший инспектор Павлоградского отдела полиции Анна Малышева.

В Павлограде нашли тело женщины Павлоград.dp.ua

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