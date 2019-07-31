Под Днепром нашли тело повешенной женщины

Утром 31-го июля в Павлограде возле здания Дома культуры ветеранов обнаружили бездыханное тело женщины.
Прохожие вызвали полицию и "скорую помощь", однако медики лишь подтвердили смерть. Об этом сообщает Павлоград.dp.ua.
На Днепропетровщине обнаружили труп женщины
rollerbord.life
По предварительной информации, женщина покончила с собой. Следов насильственной смерти не обнаружили.
На месте происшествия детали выясняли правоохранители.
В Павлограде нашли тело женщины
Павлоград.dp.ua
"Личность женщины установлена — это местная жительница 1983 года рождения. Ее тело будет направлено на экспертизу, которая и установит причину смерти. Личные вещи женщины, в том числе и ценные, при ней", — комментирует старший инспектор Павлоградского отдела полиции Анна Малышева.
В Павлограде нашли тело женщины
Павлоград.dp.ua
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США закрыли центр донорства органов.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!