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11 января • обновлено в 13:56
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Под Днепром мужчина разбился на авто после разрыва с женой: видео с места ДТП

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В городе Каменском Днепропетровской области 10 января на улице Никопольской автомобиль ВАЗ-2109 угодил в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьёзно пострадал его водитель.

На высокой скорости легковушка разбилась о столб. Одной из версий правоохранителей является самоубийство. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вое Каменское" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Известно, что авария случилась около 15:00. Водитель "девятки" не справился с управлением и на полной скорости въехал в столб во дворе одного из домов. За рулем легковушки находился 30-летний мужчина.

Под Днепром мужчина попал в ДТП после разрыва с женой

Под Днепром мужчина попал в ДТП после разрыва с женой

Telegram-канал "Х**вое Каменское"

По неподтвержденной информации, причиной ДТП могла послужить попытка самоубийства. Накануне случившегося мужчину бросила его супруга. Также сообщается, что он сел за руль в нетрезвом состоянии. В результате столкновения водитель получил перелом шейного позвонка и травму головы.

Тяжёлого пострадавшего направили на госпитализацию в областную клиническую больницу имени Мечникова в Днепре. На месте происшествия все детали выясняли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепр вечером 9 января доставили бойца ВСУ, получившего минно-взрывное ранение в поселке Широкино. Потерпевшего госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова. Тяжелого солдата оперировали всю ночь.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очередной горе АТОшник.
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