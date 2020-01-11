Под Днепром мужчина разбился на авто после разрыва с женой: видео с места ДТП

В городе Каменском Днепропетровской области 10 января на улице Никопольской автомобиль ВАЗ-2109 угодил в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьёзно пострадал его водитель.

На высокой скорости легковушка разбилась о столб. Одной из версий правоохранителей является самоубийство. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вое Каменское" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что авария случилась около 15:00. Водитель "девятки" не справился с управлением и на полной скорости въехал в столб во дворе одного из домов. За рулем легковушки находился 30-летний мужчина.

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По неподтвержденной информации, причиной ДТП могла послужить попытка самоубийства. Накануне случившегося мужчину бросила его супруга. Также сообщается, что он сел за руль в нетрезвом состоянии. В результате столкновения водитель получил перелом шейного позвонка и травму головы.

Тяжёлого пострадавшего направили на госпитализацию в областную клиническую больницу имени Мечникова в Днепре. На месте происшествия все детали выясняли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепр вечером 9 января доставили бойца ВСУ, получившего минно-взрывное ранение в поселке Широкино. Потерпевшего госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова. Тяжелого солдата оперировали всю ночь.

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