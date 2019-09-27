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27 сентября • обновлено в 18:47
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Под Днепром мужчина подорвал товарища гранатой: подробности

1.8т Читать материал на украинском

В Марганце Днепропетровской области 47-летний мужчина убил товарища, кинув в него боевую гранату.

Инцидент произошел в мае текущего года. Прокуратура направила обвинительный акт в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как выяснилось, убийство произошло на территории домовладения обвиняемого. Он пригласил товарища к себе домой для совместного распития алкоголя. Провожая гостя, хозяин прихватил с собой боевую гранату, которую покупал и хранил без предусмотренного законом разрешения. Находясь на улице, он достал чеку от боеприпаса и кинул в сторону знакомого.

В результате взрыва мужчина погиб на месте, а еще четыре человека, которые находились рядом, получили серьезные травмы.

На данный момент судебное разбирательство по делу продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром подросток отправил пенсионера в кому. 18-летний парень ограбил гараж, предварительно избив его владельца. Злоумышленнику грозит от 15 до 25 лет лишения свободы.

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Место
Украина Днепр
Теги
граната мужчина убийство
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hunt andres
hunt andres
Атошники развлекаются?)))
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руденко евгений
руденко евгений
где можно получить разрешение и купить гранату?
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руденко евгений
руденко евгений
наверное товарищ был хороший, если граната уже была приготовлена для него...
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