Под Днепром мужчина подорвал товарища гранатой: подробности

В Марганце Днепропетровской области 47-летний мужчина убил товарища, кинув в него боевую гранату.

Инцидент произошел в мае текущего года. Прокуратура направила обвинительный акт в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как выяснилось, убийство произошло на территории домовладения обвиняемого. Он пригласил товарища к себе домой для совместного распития алкоголя. Провожая гостя, хозяин прихватил с собой боевую гранату, которую покупал и хранил без предусмотренного законом разрешения. Находясь на улице, он достал чеку от боеприпаса и кинул в сторону знакомого.

В результате взрыва мужчина погиб на месте, а еще четыре человека, которые находились рядом, получили серьезные травмы.

На данный момент судебное разбирательство по делу продолжается.

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