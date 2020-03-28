Под Днепром мотоцикл с тремя людьми влетел в забор: пострадало двое детей

В ночь на 28 марта в селе Войсковом Днепропетровской области произошла авария с участием мотоцикла.

В инциденте пострадали трое человек, в том числе и двое детей, сообщает "Информатор".

Мужчина с 17-летним и 15-летним подростками ехали на мотоцикле и врезались в забор. К месту происшествия прибыли полиция и три экипажа скорой помощи.

Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова с открытой черепно-мозговой травмой, подростков в тяжелом состоянии госпитализировали в областную детскую клиническую больницу на улице Космической.

Мотоцикл с тремя людьми врезался в забор Информатор

Как сообщил заведующий приемным отделением областной детской клинической больницы Игорь Майденко, оба подростка сейчас находятся в отделении нейрохирургии. Их состояние оценивают, как средней степени тяжести. Детали происшествия выясняют правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на Новом мосту Nissan врезался в ВАЗ. В результате аварии пострадала беременная женщина.

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