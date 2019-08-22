Под Днепром младенца бросили в сумке: что с ребенком

Младенец, которого 20 августа бросили в дорожной сумке находится в больнице города Каменское Днепропетровской области.

О матери ребенка до сих пор ничего неизвестно, сообщает UA:Дніпро.

Врачи дали имя мальчику - Дмитрий Комаров. Малышь получил такую фамилию потому, что его сильно покусали комары. Имя Дмитрий медицинский персонал придумал случайно.

Под Днепром младенца бросили в спортивной сумке sunhome.ru

Главный врач детской больницы сообщил, что общее состояние ребенка удовлетворительное. Малыш радует докторов хорошим аппетитом и спокойным характером.

В полиции Каменского рассказали, что по поводу пропажи ребенка никто не обращался. По данному факту открыто уголовное производство. Родителю, который бросил мальчика грозит ограничение свободы на два года.

В Каменском мать бросила младенца на пороге больницы Национальная полиция в Днепропетровской области

Младенец будет оставаться в больнице, пока сотрудники социальной службы не направят его в детский дом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Каменское Днепропетровской области на пороге станции скорой медицинской помощи 20 августа обнаружили младенца в спортивной сумке. Мальчику примерно 1,5-2 месяца.

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