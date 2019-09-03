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3 сентября • обновлено в 17:36
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Под Днепром мать держала на цепи 36-летнего сына: фото

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Под Днепром сотрудники Солонянского отделения полиции освободили 36-летнего мужчину, которого собственная мать удерживала на цепи.

О преступлении стало известно от соседей, которые обратились к правоохранителям 3 сентября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Под Днепром мать удерживала на цепи сына с инвалидностью (иллюстрация)

Под Днепром мать удерживала на цепи сына с инвалидностью (иллюстрация)

uanova.net

"По предварительной информации, у мужчины установлена ​​группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции", – сказано в сообщении.

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Пострадавшего освободили и доставили в больницу.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса.

Пострадавший освобожден и доставлен в больницу

Пострадавший освобожден и доставлен в больницу

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

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Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция забрала детей у женщины, которая держала на цепи 8-летнего мальчика. 24 августа 56-летней подозреваемой избрали меру пресечения на время следствия в виде ночного домашнего ареста.

Полицейские посетили детей, которые находятся в центре социально-психологической реабилитации в Днепре. Пресс-служба полиции сообщила, что женщина в наказание садила детей на цепь и била палкой.

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Место
Украина Днепр
Теги
домашнее насилие похищение
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