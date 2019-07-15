Под Днепром лоб в лоб столкнулись два автомобиля: водителя легковушки вынимали спасатели

Утром 15-го июля на трассе Павлоград-Лозовая произошло ДТП с участием автомобилей Ford Transit и ЗАЗ Forza.

В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщили на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

ДТП под Днепром ГУ ГСЧС

Спасатели изъяли водителя из поврежденного "ЗАЗ Forza". Всех пострадавших госпитализировали.

Под Днепром столкнулись два автомобиля ГУ ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом произошло масштабное ДТП с маршруткой: погибли три человека.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!