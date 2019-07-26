Под Днепром девушка выбросилась из окна собственной квартиры

Утром 26-го июля в Кривом Роге спасали 23-летнюю девушку, которая выпрыгнула из окна третьего этажа многоквартирного дома.

Девушка приземлилась на крышу балкона первого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре девушка хотела покончить с собой Подробности

Инцидент имел место около 7:39 в Ингулецком районе города.

С помощью выдвижной лестницы и лестницы-палки спасатели сняли потерпевшую и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Для оказания помощи были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

В Днепре девушка выпрыгнула с третьего этажа ГУ ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе трагически скончался известный ведущий.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!