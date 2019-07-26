Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Под Днепром девушка выбросилась из окна собственной квартиры

280 Читать материал на украинском

Утром 26-го июля в Кривом Роге спасали 23-летнюю девушку, которая выпрыгнула из окна третьего этажа многоквартирного дома.

Девушка приземлилась на крышу балкона первого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Новости
Пока мать работала на выборах? В Кривом Роге ребенок выпал из окна

В Днепре девушка хотела покончить с собой

В Днепре девушка хотела покончить с собой

Подробности

Инцидент имел место около 7:39 в Ингулецком районе города.

С помощью выдвижной лестницы и лестницы-палки спасатели сняли потерпевшую и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Для оказания помощи были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

В Днепре девушка выпрыгнула с третьего этажа

В Днепре девушка выпрыгнула с третьего этажа

ГУ ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе трагически скончался известный ведущий.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр самоубийство скорая помощь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel