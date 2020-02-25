В Днепре правоохранители задержали пятерых участников перестрелки, которая произошла вечером 24 февраля на улице Титова.

В ходе спецоперации было проведено более 20 обысков и изъято шесть автомобилей, на которых передвигались задержанные. По данному факту открыто уголовное производство, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепроперовской области.

Конфликт между двумя группами мужчин возник около 17:00. Задержанные применили пистолет травматического действия, в результате чего были ранены трое человек.

Перестрелка в центре Днепра ГУ НП в Днепропетровской области

Потерпевших доставили в больницу, где их сразу задержали. Остальным участникам инцидента удалось скрыться. В дальнейшем около 2:00 25 февраля задержали еще двух участников перестрелки.

Как заявил заместитель начальника управления стратегических расследований Виктор Диденко, конфликт носил бытовой характер и не был связан с бизнес-интересами. Сферы деятельности обеих групп сейчас изучаются следователями.

Всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Перестрелка в центре Днепра ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова неподалеку от школы №89 неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции и бизнесмену Эльтону Вахидову, после чего скрылись с места. В городе сразу же ввели план-перехват "Сирена".

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