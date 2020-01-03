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3 января • обновлено в 16:49
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Карина Бондаренко

Перелетел через авто: в Днепре пьяный водитель устроил страшное ДТП на мосту

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В пятницу, 3 января, на съезде с Кайдакского моста в Днепре Skoda перелетела через Ford и приземлилась передними колесами у него на капоте.

Предварительно известно, что водитель Skoda двигался в крайней левой полосе в сторону проспекта Свободы и не справился с управлением, сообщает Информатор. Автомобиль начало бросать из полосы в полосу, после чего его он прочесал обочину боком и перелетел через Ford.

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ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Авария обошлась без пострадавших. При общении с водителем Skoda патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Однако, на Драггере его пока не проверяли. Детали происшествия выясняют правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре подростки жестоко расправились с мужчиной. Первые несколько часов мужчина терпел, однако под утро боль стала невыносимой и ему понадобилась медицинская помощь. На лице у него были гематомы и раны, а на теле – множество ушибов и ссадин.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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