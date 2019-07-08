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Параллельные пересеклись: под Днепром Opel протаранил едущий рядом "ВАЗ". Видео

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8-го июля в Каменском на проспекте Юбилейном случилось ДТП с участием двух автомобилей.

Авария произошла в районе остановки "Строителей". Об этом сообщает "Событие".

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ДТП в Каменском

ДТП в Каменском

ВЛАСНО.info

Водитель "ВАЗа", который двигался в соседнем ряду от опеля, не справился с поворотом. Шофер минивэна, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, однако предотвратить аварию не смог.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве автомобиль с пьяным водителем вылетел на "встречку".

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Место
УкраинаДнепр
Теги
ДнеправарияДТПАвтомобиль
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