Параллельные пересеклись: под Днепром Opel протаранил едущий рядом "ВАЗ". Видео

8-го июля в Каменском на проспекте Юбилейном случилось ДТП с участием двух автомобилей.

Авария произошла в районе остановки "Строителей". Об этом сообщает "Событие".

ДТП в Каменском ВЛАСНО.info

Водитель "ВАЗа", который двигался в соседнем ряду от опеля, не справился с поворотом. Шофер минивэна, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, однако предотвратить аварию не смог.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве автомобиль с пьяным водителем вылетел на "встречку".

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