Осквернил памятник жертвам Холокоста: в Кривом Роге полиция задержала вандала

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала 37-летнего вандала, который осквернил памятник жертвам Холокоста.

Кроме этого мемориала, бывший зек повредил еще несколько объектов на территории города. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.

Мужчина испортил памятник с помощью баллончика с краской в Центрально-Городском районе.

"Для задержания подозреваемого полицейские совместно с сотрудниками СБУ проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему было установлено маршрут движения нарушителя. В результате проведенных мероприятий сегодня нарушителя задержали", – рассказали в полиции.

Полиция задержала вандала ГУНП в Днепропетровской области

Сейчас мужчину доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Он задержан в порядке статьи 208 УПК. Решается вопрос о вручении нарушителю уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста Twitter/Джоэль Лион

Ранее OBOZREVATEL писал, что в воскресенье, 19 января, местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области. По данному факту полиция открыла уголовное дело.

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