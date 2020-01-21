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21 января • обновлено в 22:14
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Осквернил памятник жертвам Холокоста: в Кривом Роге полиция задержала вандала

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В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала 37-летнего вандала, который осквернил памятник жертвам Холокоста.

Кроме этого мемориала, бывший зек повредил еще несколько объектов на территории города. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.

Мужчина испортил памятник с помощью баллончика с краской в Центрально-Городском районе.

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"Для задержания подозреваемого полицейские совместно с сотрудниками СБУ проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему было установлено маршрут движения нарушителя. В результате проведенных мероприятий сегодня нарушителя задержали", – рассказали в полиции.

Полиция задержала вандала

Полиция задержала вандала

ГУНП в Днепропетровской области

Сейчас мужчину доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Он задержан в порядке статьи 208 УПК. Решается вопрос о вручении нарушителю уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

Twitter/Джоэль Лион

Ранее OBOZREVATEL писал, что в воскресенье, 19 января, местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области. По данному факту полиция открыла уголовное дело.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Холокост
Место
Украина Кривой Рог
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Прочь руки от героя революции достоинства, а Юле - волю. Бгггг.
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Podyu Roman
Podyu Roman
Лазарев Ярослав, путин - )(уйло, или нет?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Ещё один "вытиран" ато отличился..
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Podyu Roman
Podyu Roman
Штуцер Лёва, не угадал, петух. Твой одношконник отличился. Зашквар у тебя.
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