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19 января • обновлено в 18:25
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Осквернение памятника жертвам Холокоста под Днепром: полиция отреагировала

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В воскресенье, 19 января, местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области.

По данному факту полиция открыла уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Уголовное производство открыто по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

Twitter/Джоэль Лион

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"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц", - говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста. На инцидент сразу же отреагировал посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

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Место
Украина Кривой Рог
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