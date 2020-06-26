Одесских медиков поймали на поставках наркотиков в Днепр
Вещественные доказательства
В Днепре полицейские перекрыли канал поставки наркотиков из Одесской области и задокументировали преступную деятельность четырех медицинских работников.
25 июня правоохранители провели ряд обысков у главного врача Одесского противотуберкулезного диспансера и медицинской сестры кабинета заместительной поддерживающей терапии, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
Во время обыска полицейские изъяли более четырех тысяч препаратов заместительной терапии, а именно: "Метадон", "Бупренофрин" и "Еднок", рецептурные бланки, документацию, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Установлено, что сотрудники медицинского учреждения нарушали правила учета и отпуска указанных препаратов. В частности, выдавали их людям, которые не имели для этого медицинских показаний и оснований.
Вещественные доказательства Facebook/"Нацполиция в Днепропетровской области"
Напомним, что в октябре прошлого года в Днепре полицейские обнаружили в автомобиле местного жителя более 500 таблеток наркотических препаратов. Тогда выяснилось, что вещества злоумышленник получил в городе Одесса по рецептам врачей-наркологов в рамках программы заместительной поддерживающей терапии для больных с опиоидной зависимостью. Следствие установило, что данные препараты были приобретены незаконно.
Вещественные доказательства
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам правоохранители примут решение об открытии уголовных производств по статьям Уголовного кодекса Украины:
308 (Похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением);
319 (Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ);
320 (Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, киевский апелляционный суд оставил под стражей заместителя начальника Павлоградского отдела полиции в Днепропетровской области, подозреваемого в участии в преступной организации.