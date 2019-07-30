Обожженная голова и осколки по всему телу: в Днепр доставили "тяжелого" бойца

В ночь на 30 июля в Днепр вертолетом эвакуировали раненого бойца из зоны ООС.

Пострадавший от взрыва боеприпаса находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Областная больница имени Мечникова в Днепре

"Виктор, 22 года, старший матрос, наш земляк, родом с Апостолово Днепропетровской области. Множественные осколочные ранения лица, разбитые и обожжённые раны головы, тяжелое ранение глаз. Осколочные ранения шеи, грудной клетки, правого бедра. С 12 ночи врачи скорой, реаниматологи, нейрохирурги, офтальмологи провели манипуляции и операции, восстанавливали жизненные функции и зрение", - написал он.

Рыженко отметил, что у бойца наблюдают положительную динамику. К утру 30 июля Виктор пришел в сознание и открыл глаза.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диверсанты устроили подлость на Донбассе для воинов ООС. Ранен военный.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!