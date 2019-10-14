Нокаут ногой в голову: в Днепре парень зверски избил девушку на улице

В Днепре 13 октября семейный конфликт закончился дракой.

Молодой человек прямо на улице на глазах у прохожих принялся избивать девушку ногами. Об этом стало известно в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре парень зверски избил девушку Скриншот

Как стало известно, инцидент случился на улице Менахем-Мендл Шнеерсона. Парень напал и повалил девушку на землю, после чего несколько раз нанес ей удары ногами по телу и голове. Все это сопровождалось криками и матерной руганью.

Избиение происходило в дневное время в присутствии свидетелей, однако те делали вид, что не замечают происходящего. Расправившись с девушкой, нападавший оставил ее лежать на асфальте, а сам ушел в неизвестном направлении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром произошло жуткое убийство. Накануне у погибшего возник конфликт с падчерицей, который перерос в драку. Девушка до смерти забила обессиленного родственника ножкой от стола.

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