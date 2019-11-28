Неизвестные сообщили о минировании 12 школ в Днепре

Неизвестные сообщили, что в 10 школах Днепра находится взрывчатка.

Позже появилась информация о взрывчатке в школах №45 и №65.

Сообщение о минировании поступило на электронную почту Управления СБУ в Днепропетровской области, передает пресс-служба областной полиции.

В 12 школах Днепра ищут взрывчатку (иллюстрация) zn.ua

"28 ноября около 9:40 в полицию поступило сообщение о том, на электронный адрес УСБУ в Днепропетровской области поступило письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях школ №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии №3 в г. Днепр", – сказано в сообщении.

В настоящее время правоохранители проверяют полученную информацию. На местах работают полиция и взрывотехники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ранее полиция получала информацию о минировании школ №29 на ул. Батумской, №118.на ул. Б. Хмельницкого и №121 на ул. Гули Королевой в Днепре. Из-за сообщений учебный процесс был прерван.

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