"Не больница, а дурдом!" В Кривом Роге вспыхнул скандал вокруг спасения женщины

13 сентября, около 16:30, в одной из маршруток Кривого Рога пассажирке стало плохо.

Подробнее об этом в Facebook сообщил свидетель ситуации Stepan Sever, передает OBOZREVATEL.

Женщине с больным сердцем не хотели оказывать первую медицинскую помощь

По словам мужчины-свидетеля, у водителя маршрутного такси не оказалось обязательной аптечки в наличии. Кроме того, только после уговоров пассажиров водитель согласился везти женщину в больницу:

"Ехал с работы на маршрутном такси № 250, по дороге женщине стало плохо. Обратились к водителю за аптечкой. У него в наличии были только влажные салфетки. Все случилось около 5-й больницы, просили его отвести женщину в больницу, так как у нее болело сердце. Водитель не хотел этого делать, пока не накричали на него".

По словам автора поста, врачей на рабочем месте в городской больнице №5 не оказалось и неравнодушным самостоятельно пришлось перемещать пострадавшую по больнице в поиске врача:

"Вместо того, чтобы оказать первую помощь, они начали требовать документы женщины, просто дурдом. Повезло, что у женщины был телефон без пароля и мы позвонили близким, сообщив о ситуации".

Недовольные жители Кривого Рога раскритиковали ситуацию в комментариях: "Не больница, а дурдом!"

Stepan Sever

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