Насиловал два года: под Днепром несовершеннолетняя родила от отчима

На Днепропетровщине Павлоградский горрайонный суд рассматривает дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки сожителем ее матери.

Мужчина регулярно насиловал падчерицу на протяжении двух лет. Не так давно стало известно, что девочка родила от него ребенка, сообщает dnepr.info.

Под Днепром 14-летнюю девочку изнасиловал отчим Total.kz

Уже допрошены все свидетели и сама потерпевшая. Осталось выслушать только обвиняемого. Несмотря на то, что ребенок у 14-летней таки появился на свет, свою вину мужчина полностью отрицает.

Насильнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром поймали педофила. 53-летнего жителя Днепра подозревают в попытке совращения 12-летней девочки. В полицию обратилась мать пострадавшей.

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