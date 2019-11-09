Нашли на дереве: в Днепре повесился студент

8 ноября, на улице Деземовской было обнаружено тело 17-летнего парня, который повесился на ветке дерева.
Как сообщает Информатор, местные жители обнаружили тело умершего приблизительно в 1:00.
В Днепре повесился юноша
nik.news
По неподтвержденной информации, молодой человек был студентом Днепровского колледжа радиотехники.
На данный момент неизвестно, что подвигло молодого парня покончить с собой. Причины его поступка выясняют сотрудники следственно-оперативной группы.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Киеве на территории университета культуры повесился парень.
Яна Коваль
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