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9 ноября • обновлено в 11:33
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Нашли на дереве: в Днепре повесился студент

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8 ноября, на улице Деземовской было обнаружено тело 17-летнего парня, который повесился на ветке дерева.

Как сообщает Информатор, местные жители обнаружили тело умершего приблизительно в 1:00.

В Днепре повесился юноша

В Днепре повесился юноша

nik.news

По неподтвержденной информации, молодой человек был студентом Днепровского колледжа радиотехники.

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На данный момент неизвестно, что подвигло молодого парня покончить с собой. Причины его поступка выясняют сотрудники следственно-оперативной группы.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Киеве на территории университета культуры повесился парень.

Яна Коваль

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Украина Днепр
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смерть новости полиция расследование
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