Напился и жестоко избил ребенка: на Днепропетровщине суд арестовал домашнего тирана

Желтоводский городской суд Днепропетровской области арестовал на 3 месяца мужчину, который избил 4-летнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный мужчина избил 4-летнего сына сожительницы p-p.com.ua

"Приговором Желтоводского городского суда Днепропетровской области 31-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.125 УК Украины (умышленные легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья)", – сказано в нем.

Суд установил, что в декабре 2018 года житель Желтых вод, находясь у себя дома вместе с сожительницей и ее сыном, в состоянии алкогольного опьянения 30 раз ударил ребенка ремнем по телу.

Не реагируя на просьбы женщины прекратить избиение, преступник взял мальчика на руки и с силой бросил на пол.

У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга и множественные гематомы.

Сообщается, что мужчина полностью признал свою вину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области неуравновешенная женщина постоянно избивает своих детей.

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