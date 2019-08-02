Напился и жестоко избил ребенка: на Днепропетровщине суд арестовал домашнего тирана

Желтоводский городской суд Днепропетровской области арестовал на 3 месяца мужчину, который избил 4-летнего мальчика.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пьяный мужчина избил 4-летнего сына сожительницы
p-p.com.ua
"Приговором Желтоводского городского суда Днепропетровской области 31-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.125 УК Украины (умышленные легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья)", – сказано в нем.
Суд установил, что в декабре 2018 года житель Желтых вод, находясь у себя дома вместе с сожительницей и ее сыном, в состоянии алкогольного опьянения 30 раз ударил ребенка ремнем по телу.
Не реагируя на просьбы женщины прекратить избиение, преступник взял мальчика на руки и с силой бросил на пол.
У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга и множественные гематомы.
Сообщается, что мужчина полностью признал свою вину.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области неуравновешенная женщина постоянно избивает своих детей.
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